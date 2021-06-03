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Мбаппе рассказал, почему в 2014-м году не перешёл в Реал

Франция
(1 голосов)

Родители француза не захотели отправлять Килиана в Испанию

Мбаппе рассказал, почему в 2014-м году не перешёл в Реал

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, почему в 2014 году отказался от перехода в академию "Реала", пишет Marca.

По информации источника, семь лет назад футболист посещал расположение мадридского клуба, где встретился с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом, который уже тогда советовал руководству команды подписать француза.

"Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции и получил там образование. Испания была другой страной с другой культурой", — цитирует Мбаппе Marca.

Сообщалось, что "Реал" хочет в летнее трансферное окно купить Мбаппе.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Кот2021 (Николаев)
03.06.2021 в 17:34
Вот так: мог бы почти на шару достаться.
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