Мбаппе рассказал, почему в 2014-м году не перешёл в Реал

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, почему в 2014 году отказался от перехода в академию "Реала", пишет Marca.

По информации источника, семь лет назад футболист посещал расположение мадридского клуба, где встретился с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом, который уже тогда советовал руководству команды подписать француза.

"Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции и получил там образование. Испания была другой страной с другой культурой", — цитирует Мбаппе Marca.

Сообщалось, что "Реал" хочет в летнее трансферное окно купить Мбаппе.