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Женская команда ПСЖ впервые за 14 лет прервала гегемонию Лиона в Лиге 1
Дважды за сезон утерли нос
ПСЖ/Автор невідомий
Судьба чемпионского титула женского чемпионата Франции решалась в последнем туре.
Вчера женская команда "Пари Сен-Жермен" разгромила "Дижон" со счетом 3:0, а в параллельном матче "Лион" разбил "Флери 91" 8:0. В итоге столичный клуб финишировал на первом месте, на одно очко опередив "львов". Отметим, что на награждении присутствовал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.
Quelle saison, un immense ???????????????????? ! ????????— PSG Féminines (@PSG_Feminines) June 4, 2021
Nous sommes fiers de vous ! ????
???? #WeAreParis ???? pic.twitter.com/2YogtZ1xww
Это чемпионство стало для "ПСЖ" первым в истории. До этого сезона 14 лет подряд в Лиге 1 побеждал "Лион". Последним чемпионом до гегемонии "львов" был "Париж" (который тогда еще назывался "Джувиси") в 2005/2006 гг..
Также в этом сезоне "ПСЖ" встречался с "Лионом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. По сумме двух матчей в следующий раунд прошли парижане, правда в следующем раунде они уступили "Барселоне".
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