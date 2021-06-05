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Женская команда ПСЖ впервые за 14 лет прервала гегемонию Лиона в Лиге 1

Франция
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Дважды за сезон утерли нос

Женская команда ПСЖ впервые за 14 лет прервала гегемонию Лиона в Лиге 1

ПСЖ/Автор невідомий

Новина українською

Судьба чемпионского титула женского чемпионата Франции решалась в последнем туре.

Вчера женская команда "Пари Сен-Жермен" разгромила "Дижон" со счетом 3:0, а в параллельном матче "Лион" разбил "Флери 91" 8:0. В итоге столичный клуб финишировал на первом месте, на одно очко опередив "львов". Отметим, что на награждении присутствовал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Это чемпионство стало для "ПСЖ" первым в истории. До этого сезона 14 лет подряд в Лиге 1 побеждал "Лион". Последним чемпионом до гегемонии "львов" был "Париж" (который тогда еще назывался "Джувиси") в 2005/2006 гг..

Также в этом сезоне "ПСЖ" встречался с "Лионом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. По сумме двух матчей в следующий раунд прошли парижане, правда в следующем раунде они уступили "Барселоне".

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В статье: Лион ПСЖ
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