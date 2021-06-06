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Деньги решили вопрос. Вейналдум выбрал ПСЖ, который предложил вдвое большую зарплату, чем Барселона

Франция
(1 голосов)

Из-за этого фактора и покинул Ливерпуль

Деньги решили вопрос. Вейналдум выбрал ПСЖ, который предложил вдвое большую зарплату, чем Барселона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жоржиньйо Вейналдум решил стать игроком французского "ПСЖ". Причиной стали финансовые условия. Голландец не хотел соглашаться на цифры "Барселоны", а вот сумма контракта от парижан его устроила.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "ПСЖ" предложил вдвое больше за испанский клуб. "Блауграна" не захотела поднимать сумму зарплаты, которую установила в своем предложении две недели назад.

Футболист уже должен был пройти медицинское обследование в "Барселоне", однако в гонку за полузащитника вмешался "ПСЖ".

Контракт Вейналдума с парижанами будет действовать до 2024-го года.

Напомним, что игрок не продлил соглашение с "Ливерпулем" из-за нежелания "мерсисайдцев" улучшать ему финансовые условия. Его зарплата составляла примерно 4,4 млн евро в год.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего Жоржиньйо в 30 млн евро.

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В статье: Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум ПСЖ
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (13)
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culesmierda
06.06.2021 в 21:53
Правильно, кто пойдет в вонючую путу, когда есть вариант получше
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0
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Loader (Днепр)
06.06.2021 в 20:36
Почему бы не заглянуть? Срубить деньжат у шейхов. А Барселона разберется со своими ресурсами.
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-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.06.2021 в 16:57
Голомозі каталонські олені заздрісно скавчать і плачуться, що шейхи переманили їхню надію в півзахисті, бо мають більше грошей аніж клуб банкрот з роздутою зарплатною відомістю так от нагадаю недолугим, що Ліверпуль та Баварія, які опустили їх сопливий клуб в ЛЧ з рахунками 4:0 та 8-2, витрачають на зарплатню гравців майже в 2рази менше ніж путалонська команда
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
06.06.2021 в 16:40
30 років час коли закінчується роздуми про зріст класу... престижу або майстерності та "перемагає" думка про зріст зарплати Багато хто замолоду тільки про це і міркує, а тут залишилось два, три роки виступів на найвищому рівні Ну і згадка про Барселону і дітЛОХИ вчергове залишили свої купки... простіше ОБІСРАЛИСЯ! Що поробиш цих збоченців цікавить тільки один великий клуб та його зірка! Чи хтось бачив їх таку активність під статтями про інші клуби? НІТ! У них одне кохання, а те що нетрадиційне чи збочене...
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+1
-2
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MES QUE UN CLUB
06.06.2021 в 16:33
Не те времена. Кто сейчас откажется от в два раза большей зарплаты, делая ту же самую работу в примерно в таких же условиях?
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+2
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.06.2021 в 17:04
Донт ворі, мес-анус бі хєпі
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+1
-1
andrewzheludkov (Черновцы)
06.06.2021 в 13:55
Все деньги ушли на зарплату и бонусы одного престарелого игрока....Сигнал другим трансферный целям - не ходите, денег нет и не будет...
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+6
-2
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PiterCantrope (Франківськ)
06.06.2021 в 15:49
Ну взагалі-то Мессі генерує для "Барселони" більше прибутків, ніж на нього витрачають. "Барса" згенерувала 855 мільйонів прибутку в сезоні 19/20. Не знаю скільки було б без Мессі, але точно суттєво менше. Тому Лапорта так прагне його лишити. Тут справа не в цьому, а в тому, що "Барса" знаходиться в доволі глибокій фінансовій срaці, а ПСЖ спонсорують зі своєї кишені чуваки в чалмах і тюрбанах.
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+3
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.06.2021 в 16:42
Ахахахзараз усцюсь от сміху 850млн це сумма яку вони за рік змогли обернути. Більша поливина з якої пішла на зарплатнюяк відомо відомість якої складає близько 485млн - найбільше у світішейхи б усралися стільки недолугим футбойлєрам, які позорно з лч вилітають та 3ті місця в чемпі посідають, платити чмося згідно контракту може видоїти з барси близько 120млн в рік, а ще повинен отримати бонус солідарності близько 65млнце майже половина зп відомості в клубі а те що там чмося шото генерує поза футбольним полем - це величезний міф. Ну хіба що на продажі футболок може якось впливатиале ж барса посідає лише 4 місце в світі за цим показником і дуже відстає від Реалу без КР7 по кількості
+1
-1
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PiterCantrope (Франківськ)
06.06.2021 в 16:00
От власне через такі клуби як ПСЖ і "Сіті", в які вливаються гроші ззовні, і через зростаючу фінансову силу АПЛ, "Барса" і "Реал" були і є найактивнішими ініціаторами суперліги. Бо ці клуби є асоціяціями, власниками яких є уболівальними (по-іспанському 'socios'), і вони покладаються на власні прибутки, як і інші нормальні бізнеси. Тому керівники "Барси" і "Реала" чудово розуміють, що якщо вони нічого не будуть робити, то через 15 років всі найліпші гравці, і навіть не найліпші, будуть йти в клуби а-ля ПСЖ або в АПЛ. Але багато в чому "Реал" з "Барсою" самі в цьому винні, бо вони не створили таку систему в своїй лізі, як це зробила АПЛ, яка б дава можливість для росту як найбільших клубів, так і найменших.
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-2
Algrab (Костопiль)
06.06.2021 в 13:51
А як же ж "вялічіє"? монреальський оленю, твій вихід!!!
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Dr. House (Поділля)
06.06.2021 в 15:15
Дуриан внёс Вейналдума в свой санкционный список. А если серьёзно, нафига ему европейские позорники, к тому же безденежные и с перспективой дисквы, которым сам Вейналдум, редко когда забивающий, двушку всунул в ВЕЛИЧАЙШЕМ КАМБЭКЕ всех времён в ЛЧ
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
06.06.2021 в 15:55
+2
-1


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