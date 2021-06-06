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Деньги решили вопрос. Вейналдум выбрал ПСЖ, который предложил вдвое большую зарплату, чем Барселона
Из-за этого фактора и покинул Ливерпуль
Getty Images / Global Images Ukraine
Жоржиньйо Вейналдум решил стать игроком французского "ПСЖ". Причиной стали финансовые условия. Голландец не хотел соглашаться на цифры "Барселоны", а вот сумма контракта от парижан его устроила.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "ПСЖ" предложил вдвое больше за испанский клуб. "Блауграна" не захотела поднимать сумму зарплаты, которую установила в своем предложении две недели назад.
Футболист уже должен был пройти медицинское обследование в "Барселоне", однако в гонку за полузащитника вмешался "ПСЖ".
Контракт Вейналдума с парижанами будет действовать до 2024-го года.
Напомним, что игрок не продлил соглашение с "Ливерпулем" из-за нежелания "мерсисайдцев" улучшать ему финансовые условия. Его зарплата составляла примерно 4,4 млн евро в год.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего Жоржиньйо в 30 млн евро.
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