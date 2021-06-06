Деньги решили вопрос. Вейналдум выбрал ПСЖ, который предложил вдвое большую зарплату, чем Барселона

Жоржиньйо Вейналдум решил стать игроком французского "ПСЖ". Причиной стали финансовые условия. Голландец не хотел соглашаться на цифры "Барселоны", а вот сумма контракта от парижан его устроила.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "ПСЖ" предложил вдвое больше за испанский клуб. "Блауграна" не захотела поднимать сумму зарплаты, которую установила в своем предложении две недели назад.

Футболист уже должен был пройти медицинское обследование в "Барселоне", однако в гонку за полузащитника вмешался "ПСЖ".

Контракт Вейналдума с парижанами будет действовать до 2024-го года.

Напомним, что игрок не продлил соглашение с "Ливерпулем" из-за нежелания "мерсисайдцев" улучшать ему финансовые условия. Его зарплата составляла примерно 4,4 млн евро в год.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего Жоржиньйо в 30 млн евро.