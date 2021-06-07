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Бензема: Зидан всегда был для меня как старший брат

Франция
(1 голосов)

Карим лестно отозвался о бывшем тренере "сливочных"

Бензема: Зидан всегда был для меня как старший брат

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Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста наставника "сливочных".

– Зинедин Зидан сыграл очень важную роль в вашей карьере, и он покинул "Реал". Вы этого ожидали? Каково ваше мнение о его уходе?

– Конечно, это стало сюрпризом для всех, не только для меня. Но, конечно, он всегда был для меня как старший брат. Я знаю его очень давно, и он помогал мне как на поле, так и за его пределами. Это было трудное решение для всех.

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Теперь у нас другой тренер, и мы снова будем стараться добиться успеха, – рассказал нападающий.

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
07.06.2021 в 10:58
Братья Бензиданусы из картеля Бланкос. Барыги-шантажисты блъ... Анустезио Многорыльный тут ещё пиз@ит лишнего блъ..
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0
-3
Dr. House (Поділля)
07.06.2021 в 09:02
О, алєні безмозкі вже знизу повилазили на чолі із Анусом Многоліким і Ригалом із помийки. Очікуємо самого головного шизанутого барсодрочера
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
07.06.2021 в 13:33
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0
-1
Рагуль (Kocтопiль)
07.06.2021 в 08:11
Хлопці ви мого бовдура не бачили? Повинен свиней годувати, а воно десь дрочить. Скотиняка така. Алграбу тварина йди сюди. Вони що всі мадридисти такі дебіли та збоченці?
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+1
-3
ВАРдрид безтрофейник (Мадрид )
07.06.2021 в 07:56
Алжирские наркоторговцы и любитель заработать путём шантажа. Братаны конечно, а как иначе?
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-2


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