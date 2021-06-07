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Бензема: Зидан всегда был для меня как старший брат
Карим лестно отозвался о бывшем тренере "сливочных"
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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста наставника "сливочных".
– Зинедин Зидан сыграл очень важную роль в вашей карьере, и он покинул "Реал". Вы этого ожидали? Каково ваше мнение о его уходе?
– Конечно, это стало сюрпризом для всех, не только для меня. Но, конечно, он всегда был для меня как старший брат. Я знаю его очень давно, и он помогал мне как на поле, так и за его пределами. Это было трудное решение для всех.
Теперь у нас другой тренер, и мы снова будем стараться добиться успеха, – рассказал нападающий.
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