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Президент ПСЖ – о будущем Неймара и Мбаппе: Есть ли вообще клубы, которые готовы тягаться с нами по амбициям?

Франция
(1 голосов)

Парни, моргните дважды, если вас просто не выпускают из Парижа

Президент ПСЖ – о будущем Неймара и Мбаппе: Есть ли вообще клубы, которые готовы тягаться с нами по амбициям?

DAZN

Новина українською

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал будущее лидеров команды – Неймара и Килиана Мбаппе.

"Я скажу прямо: Килиан останется в Париже, мы никогда его не продадим, бесплатно он тоже никуда не уйдет. Я никогда не раскрываю деталей в прессе, но могу сказать, что переговоры по новому контракту продвигаются хорошо. Надеюсь, мы придем к компромиссу. Париж – его город, Франция – его страна. Мбаппе хочет продвигать Лигу 1, страну и столицу. Он один из лучших футболистов на сегодняшний день и выиграет не один Золотой мяч в будущем. А куда ему уходить? Какие клубы, если говорить об амбициях, о проекте, сегодня способны тягаться с "ПСЖ"?

"Достичь соглашения с Неймаром было несложно. Я убежден, что бразилец – один из лучших игроков в мире. Переговоры по контракту заняли у нас много времени из-за кризиса и его влияния на процесс. Я не сомневался, что он продлил трудовой договор, даже с учетом интереса "Барселоны". Мы отказывали. Я считаю, что у каталонского клуба есть некоторые финансовые проблемы, но это не мое дело. Неймар верит в наш проект, любит клуб, город и болельщиков. Он сказал мне, что хочет завершить карьеру в "ПСЖ".

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В статье: Неймар Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
le10sport

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Комментарии (2)
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TarasLviv2019 (LVIV)
07.06.2021 в 10:43
амбіції не означає перемоги
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Сергій Кравчук (Луцьк)
07.06.2021 в 11:08
вірно. є просто клуби ,яким нема коли змагати амбіціями з ПСЖ.....вони змагаються за титули...))
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