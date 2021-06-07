Франция
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Сборная французской Лиги 1 сезона 2020/21: 2 игрока ПСЖ и 5 - Лилля
Французская Лига 1 назвала символическую сборную сезона-2020/2021 по версии болельщиков.
В команду из 11 лучших футболистов не попал нападающий ПСЖ бразилец Неймар.
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Вратарь: Мик Меньян (Лилль).
Защитники: Жонатан Клаус (Ланс), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте (Лилль), Рейнилду Мандава (Лилль).
Полузащитники: Лукас Пакета (Лион), Бенжамен Андре (Лилль), Орельен Тчуамени (Монако).
Нападающие: Мемфис Депай (Лион), Бурак Йылмаз (Лилль), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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