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Сборная французской Лиги 1 сезона 2020/21: 2 игрока ПСЖ и 5 - Лилля

Франция
(1 голосов)
Сборная французской Лиги 1 сезона 2020/21: 2 игрока ПСЖ и 5 - Лилля

Новина українською

Французская Лига 1 назвала символическую сборную сезона-2020/2021 по версии болельщиков.

В команду из 11 лучших футболистов не попал нападающий ПСЖ бразилец Неймар.

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Вратарь: Мик Меньян (Лилль).

Защитники: Жонатан Клаус (Ланс), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте (Лилль), Рейнилду Мандава (Лилль).

Полузащитники: Лукас Пакета (Лион), Бенжамен Андре (Лилль), Орельен Тчуамени (Монако).

Нападающие: Мемфис Депай (Лион), Бурак Йылмаз (Лилль), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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В статье: Лион Лига 1 Чемпионат Франции ПСЖ Лилль Ланс
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