Франция на Евро: даже серебро станет провалом

Историческая справка

Финальные турниры Евро: 8

Победы: 2 (1984, 2000)

Франция - одна из главных футбольных стран мира. У трехцветных был спад в 60-70-х, но в остальные периоды их сборная состояла из больших звезд. Первопроходцами были Жюст Фонтен и Раймон Копа; затем пришли "четыре мушкетера" - Жиресс, Фернандес, Тигана и Платини; дальше - поколение Зидана.

Первый трофей французам принес как раз Платини - на Евро-84 он забил фантастические 9 голов в 5 матчах, в том числе поразив и ворота испанцев в финале (2:0).

Следующие подвиги - это уже Зидан, Анри, Виейра, Блан, Бартез и, конечно, нынешний тренер сборной Дешам. Вместе они выиграли сперва ЧМ-98, а затем и Евро-2000, в финале одолев Италию благодаря голу будущей легенды Кальчо Давида Трезеге.

Казалось бы, куда еще выше? Но Франция смогла. Команда, собранная Дидье Дешамом, уже выиграла свой мундиаль три года назад, а на Евро-2020 едет с составом, в котором каждый игрок - суперзвезда. Мигранты из Африки, может, и создают проблемы полиции, но сборную Франции они вывели на небывалый прежде уровень.

Путь на Евро-2020

Получилось неоднозначно. С одной стороны, Франция выиграла 8 из 8 матчей у Албании, Исландии, Молдовы и Андорры, с другой - в поединках с крепкой Турцией взяла лишь 1 очко из 6 возможных.

0:2 от Янычар в июне 2019-го до сих пор остаются последним фиаско "Ле Бле" в официальных встречах. На следующий день после неудачи пресса буквально вопила: что это было?! Матюиди - на пенсию! Мбаппе - на перевоспитание! Однако и это не помогло: в Париже турки удержали престижные 1:1.

Не впечатлила Франция и в Рейкьявике, где минимально победила благодаря пенальти; да и 2:1 с Молдовой - не тот счет, которым чемпионы мира могли бы гордиться.

В конечном итоге тот отбор "Ле Бле" завершили на первом месте, но, что еще важнее, Дешам получил важную информацию, и Лигу наций-2020 команда провела уже на совсем другом уровне.

Тактический рисунок

Здесь как в статусе подростка в соцсети: все сложно. За последние полгода Франция играла и с двумя форвардами, и с одним, а в последнем спарринге с Уэльсом вообще попробовала ромб.

При всех формациях у "Ле Бле" почти непроходимая защита, но Дешам добивается от своих еще и атак, а с этим есть сложности. Вы видели, как мучились Трехцветные в матче с Украиной (1:1): Гризманн с позиции десятки почти не отдавал острых пасов; навесы на Жиру не проходили; задвинутый на фланг Мбаппе потерялся.

Это вынудило Дешама вернуться к 4-4-2, но взаимодействие Мбаппе с Жиру и здесь разочаровало. Игра с Боснией в Сараево (1:0) - это был кошмар. Килиану мало скидок: он нуждался в партнере, способном вести мяч, открывая тем самым пространство. Поэтому Дешам прекратил валять дурака, позвонил Бензема и решил вопрос.

Benzema est bien titulaire dans un 4-4-2 losange pour son grand retour en équipe de France #FRAPDG https://t.co/0N7bke8FWa pic.twitter.com/S69LIOKVoe — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 2, 2021

Спарринг с Уэльсом (3:0) уже показал силу Карима - он чаще всех в команде оказывается в голевых ситуациях. Мбаппе пока притирается, а вот Гризманн уже расцвел и раздает хорошие передачи во все стороны. Перспективно выглядят и Рабьо с Погба на краях ромба. Есть шансы, что с новой схемой Франция на Евро сыграет эстетичнее, чем это было на мундиале в России.

Главная звезда

Вариантов полно, но наш выбор - Нголо Канте. Прямо сейчас в мире нет более эффективного опорного полузащитника. В плей-офф Лиги чемпионов Канте поочередно уничтожил полузащиты "Атлетико" и "Реала", а в финале остановил Кевина де Брюйне. Кто еще на такое способен?

Поль Погба уже топит за Канте в борьбе за Золотой мяч, и он такой не один. Евро-2020 - последний тест для Нголо; если он и его сдаст, то заветная статуэтка наверняка будет его.

Игрок, который удивит

В такой команде и удивлять-то особо некому. Разве может в 2021 году хоть кого-то шокировать скорость Мбаппе? Или голы Бензема? Или выбор позиции Вараном?

Пожалуй, единственный кандидат на роль "сюрприза" у французов - защитник-универсал Жуль Кунде. Ему не светит место в основе на старте Евро, но на замену должен выходить, а там все в его руках. Парень реально крут - он едва ли не первый центрбек со времен Лусио, совмещающий качественный отбор и смелый дриблинг на чужой половине.

Astonishing goal from Jules Koundé, immense dribbling for a centre-back pic.twitter.com/pjBABtedy6 — Dr Bossman☭???????? (@LopeteguiBall) February 10, 2021

Игрок, которого будет не хватать

С 2015 года героем этой рубрики был Карим Бензема, но вот он вернулся, и писать больше не о ком. Ну вот честно, вы же не считаете, что Франции на Евро будет всерьез не хватать Марсьяля, Лемара и 18-летнего Камавинги?

Ложка дегтя

Прозвучит парадоксально, но у Франции слишком звездный состав. Эту команду уже назвали фаворитом все, кто имеет хоть какой-то вес в футболе.

"Фавориты - это слабо сказано, они супер-фавориты. Они выигрывали ЧМ, у них в составе Канте, Погба, Бензема, Гризманн, Коман, Жиру, еще Дембеле. У них на скамейке будет 11 футболистов, которые могли бы играть в любой сборной мира", - говорит Арсен Венгер.

"Я не вижу у них слабых сторон. Если нужно было бы назвать команду, которая выиграет турнир, то я назвал бы Францию, потому что у них фантастический состав. Они должны выиграть Евро. Если этого не произойдет, то турнир можно признать неудачным", - подпевает ему Жозе Моуриньо.

Дешам едко ответил Жозе, мол, про его "Тоттенхэм" думали то же самое. Видно, что Дидье раздражен. Он знает: чем больше хвалебных од получает его команда, тем труднее ей придется на поле.

Ожидания и прогноз

Ждем победы. Если Венгер, Моуриньо, Платини и все на свете букмекеры верят в триумф Франции, то кто мы такие, чтобы с ними спорить?..