Взрывая рынок: ПСЖ завершает сделки по Вейналдуму и Доннарумме – на очереди защитник Интера?

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время подпишет контракт с французским "Пари Сен-Жермен". По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, парижане уже запланировали медосмотр. Оклад вратаря в новом клубе составит 12 миллионов евро в год с учетом бонусов, контракт будет подписан до 2026 года. Отмечается, что Кейлор Навас остается в "ПСЖ", а Доннарумма получит футболку с любимым 99-м номером.

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум уже якобы и вовсе подписал контракт с "ПСЖ" до 2024 года. Вердикт врачей будет получен совсем скоро.

По информации Sky Sport Italia, дальше шейхи планируют приобрести Ашрафа Хакими, заплатив руководству "Интера" 80 миллионов евро – предыдущее предложение в размере 60 миллионов не устроило "нерадзурри".