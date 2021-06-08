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Килиан Мбаппе сообщил, когда примет решение относительно своего будущего

Франция
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Килиан Мбаппе сообщил, когда примет решение относительно своего будущего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе остается неопределенным.

Футболист, у которого действующий контракт с французским клубом истекает летом 2022 года, пока не решил, будет ли он подписывать новое соглашение с ПСЖ.

Нападающий примет окончательное решение после Евро-2020, на котором он выступит в составе сборной Франции, сообщает Le Parisien.

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У Мбаппе очень хорошие отношения с президентом "ПСЖ" Насером Аль-Хелаифи.

В прошлом сезоне 22-летний француз провел 31 матч в Лиге 1, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Насер Аль-Хелаифи ПСЖ Килиан Мбаппе
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