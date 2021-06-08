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История с картом продолжается. Оливье Жиру заменил травмированного Карима Бензема

Франция
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Вернулся ненадолго?

История с картом продолжается. Оливье Жиру заменил травмированного Карима Бензема

Фото: Твіттер/BR Football

Новина українською

Нападающий сборной Франции Карим Бензема был заменен в первом тайме товарищеского поединка со сборной Болгарии.

Причиной стало повреждение, игрок мадридского "Реала" держался за бедро правой ноги, которое и так было перемотано, и не мог подняться.

На 41 минуте вместо Карима вышел нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру.

Напомним, что Карим Бензема из-за криминальной истории на несколько лет изгнали из сборной Франции, он вернулся буквально накануне Евро-2020, это было решение наставника Дидье Дешам.

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Карим ранее раскритиковал своего товарища по сборной Оливье Жиру - себя сравнил с Формулой 1, а партнера - с картингом.

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В статье: Франция Карим Бензема Оливье Жиру
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