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Сын Зидана трудоустроился в французском клубе Лиги 2
Энцо будет играть за Родез
rodezaveyronfootball.com
Полузащитник Энцо Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, подписал контракт с клубом французской Лиги 2 "Родез".
Соглашение рассчитано на 1 год, в своей новой команде Энцо будет играть под №5.
Энцо пребывал в статусе свободного агента с октября прошлого года, когда он покинул испанскую "Алмерию". На протяжении карьеры Энцо также защищал цвета юношеских команд "
Отметим, что Зинедин Зидан уже более 10 лет является акционером "Родеза". Сам клуб базируется неподалеку от родного города матери Энцо Зидана.
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