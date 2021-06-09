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Сын Зидана трудоустроился в французском клубе Лиги 2

Франция
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Энцо будет играть за Родез

Сын Зидана трудоустроился в французском клубе Лиги 2

rodezaveyronfootball.com

Новина українською

Полузащитник Энцо Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, подписал контракт с клубом французской Лиги 2 "Родез".

Соглашение рассчитано на 1 год, в своей новой команде Энцо будет играть под №5.

Энцо пребывал в статусе свободного агента с октября прошлого года, когда он покинул испанскую "Алмерию". На протяжении карьеры Энцо также защищал цвета юношеских команд "Реала", "Алавеса", "Лозанны", "Райо Махадаонды" и "Авеша".

Отметим, что Зинедин Зидан уже более 10 лет является акционером "Родеза". Сам клуб базируется неподалеку от родного города матери Энцо Зидана.

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В статье: Энцо Зидан Родез
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Источник:
Родез

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