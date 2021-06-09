Сын Зидана трудоустроился в французском клубе Лиги 2

Полузащитник Энцо Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, подписал контракт с клубом французской Лиги 2 "Родез".

Соглашение рассчитано на 1 год, в своей новой команде Энцо будет играть под №5.

Энцо пребывал в статусе свободного агента с октября прошлого года, когда он покинул испанскую "Алмерию". На протяжении карьеры Энцо также защищал цвета юношеских команд " Реала ", "Алавеса", "Лозанны", "Райо Махадаонды" и "Авеша".

Отметим, что Зинедин Зидан уже более 10 лет является акционером "Родеза". Сам клуб базируется неподалеку от родного города матери Энцо Зидана.