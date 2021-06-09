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Усман Дембеле станет легкой добычей ПСЖ
Фото: AP/автор невідомий
Французский вингер и нападающий Усман Дембеле может покинуть испанскую "Барселону".
Срок контракта с клубом истекает летом 2022 года и французский ПСЖ надеется подписать футболиста на правах свободного агента.
Эта информация может серьезно повлиять на ход переговоров "блауграны" с Дембеле о продлении соглашения.
"Барселона" планирует начать диалог на следующей неделе, сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что каталонцы постараются продать атакующего игрока этим летом, если не удастся продлить контракт.
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