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Усман Дембеле станет легкой добычей ПСЖ

Франция
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Усман Дембеле станет легкой добычей ПСЖ

Фото: AP/автор невідомий

Новина українською

Французский вингер и нападающий Усман Дембеле может покинуть испанскую "Барселону".

Срок контракта с клубом истекает летом 2022 года и французский ПСЖ надеется подписать футболиста на правах свободного агента.

Эта информация может серьезно повлиять на ход переговоров "блауграны" с Дембеле о продлении соглашения.

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"Барселона" планирует начать диалог на следующей неделе, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что каталонцы постараются продать атакующего игрока этим летом, если не удастся продлить контракт.

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В статье: Барселона Усман Дембеле ПСЖ
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