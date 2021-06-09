Усман Дембеле станет легкой добычей ПСЖ

Французский вингер и нападающий Усман Дембеле может покинуть испанскую "Барселону".

Срок контракта с клубом истекает летом 2022 года и французский ПСЖ надеется подписать футболиста на правах свободного агента.

Эта информация может серьезно повлиять на ход переговоров "блауграны" с Дембеле о продлении соглашения.

"Барселона" планирует начать диалог на следующей неделе, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что каталонцы постараются продать атакующего игрока этим летом, если не удастся продлить контракт.