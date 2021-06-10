Официально. Жоржиньйо Вейналдум подписал контракт с ПСЖ

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум перешёл в ПСЖ, пишет пресс-служба парижского клуба. Контракт футболиста с французами рассчитан до 2024 года.

Ранее стало известно, что нидерландский футболист будет зарабатывать в новом клубе € 10 млн.

Напомним, что игрок должен был перейти в Барселону, сделку уже одобрили главный тренер "Барселоны" Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси, однако "ПСЖ" перехватил Вейналдума.

В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.