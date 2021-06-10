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Официально. Жоржиньйо Вейналдум подписал контракт с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Он рассчитан до 2024 года

Официально. Жоржиньйо Вейналдум подписал контракт с ПСЖ

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Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум перешёл в ПСЖ, пишет пресс-служба парижского клуба. Контракт футболиста с французами рассчитан до 2024 года.

Ранее стало известно, что нидерландский футболист будет зарабатывать в новом клубе € 10 млн.

Напомним, что игрок должен был перейти в Барселону, сделку уже одобрили главный тренер "Барселоны" Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси, однако "ПСЖ" перехватил Вейналдума.

В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

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В статье: Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум ПСЖ
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Комментарии (6)
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Cerega15 (Kherson)
10.06.2021 в 17:32
Ну как можно так коряво писать, учитывая, что это ваша профессия, а редакция? Ведете речь о переходе в ПСЖ, сумма зп 10 млн, сделку одобрил Куман и Месси. Рукалицо.
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0
-3
Dimka26 (Чернигов)
10.06.2021 в 17:20
А как же Барселона? Или информация не соответствует действительности?
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0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
10.06.2021 в 17:33
Димка, ты пропустил новость. Ему в ПСЖ дали в два раза больше зарплату. Барса себе этого сейчас позволить не может. Так что теперь он «с детства за ПСЖ» ))
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
10.06.2021 в 17:41
не по-пацански поступил Жоржи(
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
10.06.2021 в 17:56
Что поделаешь? Может и хорошо, что так закончилось, а так играл бы в Барсе без никакого желания.
0
0
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meffi (Захід)
10.06.2021 в 16:27
укр. ЖоржиньЙо
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0
-2


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