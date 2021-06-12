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Доннарумма договорился о переходе в ПСЖ. Парижане хотят провести медосмотр голкипера во время Евро

Франция
(1 голосов)

Мино Райола работает в поте лица

Доннарумма договорился о переходе в ПСЖ. Парижане хотят провести медосмотр голкипера во время Евро

Новина українською

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма присоединится к французскому "ПСЖ" этим летом на правах свободного агента. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уже существует устная договоренность между вратарем и парижским клубом.

Юристы вчера работали над подготовкой контракта. Соглашение должно быть заключено на пять лет. Интересно, что "ПСЖ" хочет организовать медосмотр футболиста прямо в лагере Национальной сборной Италии.

Финансовые условия пока неизвестны. Напомним, что "росонери" не готовы были платить Доннарумме 10 млн евро в год.

Джанлуиджи с 2015 года выступал за "Милан". За шесть сезонов он провел 251 матч, в которых записал в свой актив 88 сухих встреч, а также в пассив 265 пропущенных мячей. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вратаря в 60 млн евро.

В прошлом сезоне основным голкипером "ПСЖ" был Кейлор Навас, который сыграл 45 поединков во всех турнирах, пропустив 36 мячей. Также у него 20 сухих матчей.

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В статье: Милан Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
12.06.2021 в 10:27
Бабло перемагає майже все! Тепер ПСЖ точно буде переможцем фермер-ліги Чи навпаки знову просруть Не барська це справа з селянами по-повній викладатися А міг стати легендою легендарного клубу...
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+1
0
Papaye (Dnipro)
12.06.2021 в 10:05
Свободному агенту в зубы не смотрят)))))
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.06.2021 в 09:45
Круто
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