Доннарумма договорился о переходе в ПСЖ. Парижане хотят провести медосмотр голкипера во время Евро

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма присоединится к французскому "ПСЖ" этим летом на правах свободного агента. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уже существует устная договоренность между вратарем и парижским клубом.

Юристы вчера работали над подготовкой контракта. Соглашение должно быть заключено на пять лет. Интересно, что "ПСЖ" хочет организовать медосмотр футболиста прямо в лагере Национальной сборной Италии.

Финансовые условия пока неизвестны. Напомним, что "росонери" не готовы были платить Доннарумме 10 млн евро в год.

Джанлуиджи с 2015 года выступал за "Милан". За шесть сезонов он провел 251 матч, в которых записал в свой актив 88 сухих встреч, а также в пассив 265 пропущенных мячей. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вратаря в 60 млн евро.

В прошлом сезоне основным голкипером "ПСЖ" был Кейлор Навас, который сыграл 45 поединков во всех турнирах, пропустив 36 мячей. Также у него 20 сухих матчей.