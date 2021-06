Доннарумма пройдет медосмотр в ПСЖ после игры Италия - Швейцария

Трансферная сага с переходом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в "ПСЖ" подходит к концу.

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что 22-летний вратарь пройдет медосмотр для французского клуба после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Швейцарией.

Ранее в СМИ была информация, что игрок и клуб согласовали контракт до 2026 года с зарплатой в размере 12 млн евро.

Поединок между сборными Италии и Швейцарии пройдет 16-го июля.

Gianluigi Donnarumma will undergo his medical as new PSG player next week and not in the next 48 hours - expected after Italy-Switzerland on Wednesday. Contract until June 2026 almost completed today between lawyers and PSG board. ???????????????????? #PSG