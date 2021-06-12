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Доннарумма пройдет медосмотр в ПСЖ после игры Италия - Швейцария

Франция
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Доннарумма пройдет медосмотр в ПСЖ после игры Италия - Швейцария

Новина українською

Трансферная сага с переходом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в "ПСЖ" подходит к концу.

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что 22-летний вратарь пройдет медосмотр для французского клуба после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Швейцарией.

Ранее в СМИ была информация, что игрок и клуб согласовали контракт до 2026 года с зарплатой в размере 12 млн евро.

Поединок между сборными Италии и Швейцарии пройдет 16-го июля.

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В статье: Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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