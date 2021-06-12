Вейналдум: Барса интересовалась мной, но ПСЖ принял решение более четко

Полузащитник национальной сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум поделился, почему принял решение отказать в последний момент каталонской "Барселоне" и перейти в "ПСЖ ".

"ПСЖ" принял решение немного лучше и быстрее. Проект, который у них есть, действительно интересен. Честно говоря, был трудный выбор. "Барселона" действительно интересовалась мной, но "ПСЖ" принял решение более четко.

Я очень рад, что все вопросы улажены до Евро, потому что во время турнира нужно сосредоточиться на игре и ни на чем другом. "Барса" и "ПСЖ" – два огромных клуба, хочется играть за обе команды, но я решил перейти в "ПСЖ", это большое облегчение", – рассказал Вейналдум.