Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вейналдум: Барса интересовалась мной, но ПСЖ принял решение более четко
Жоржиньо рассказал, почему выбрал Париж, а не Барселону
Полузащитник национальной сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум поделился, почему принял решение отказать в последний момент каталонской "Барселоне" и
"ПСЖ" принял решение немного лучше и быстрее. Проект, который у них есть, действительно интересен. Честно говоря, был трудный выбор. "Барселона" действительно интересовалась мной, но "ПСЖ" принял решение более четко.
Я очень рад, что все вопросы улажены до Евро, потому что во время турнира нужно сосредоточиться на игре и ни на чем другом. "Барса" и "ПСЖ" – два огромных клуба, хочется играть за обе команды, но я решил перейти в "ПСЖ", это большое облегчение", – рассказал Вейналдум.
Популярное сейчас
- Ярмоленко вошел в топ-5 бомбардиров сборных на Евро-2020
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Уэльс - Швейцария. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 12 июня 2021
- Два французских клуба интересуются Бущаном
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО