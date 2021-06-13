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Фабрицио Романо: Доннарумма - игрок ПСЖ
Авторитетный инсайдер сообщает о переходе Джиджи в новый клуб
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с "ПСЖ", как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года, а медосмотр состоится после матча Евро-2020 со Швейцарией, назначенного на 16-е июня. Доннарумма останется в "ПСЖ" и не уйдет в аренду. Вратарь будет конкурировать с Кейлором Навасом.
В прошлом сезоне Джиджи сыграл 37 матчей за "Милан" в Серии А и пропустил 38 голов. Его цена составляет 60 млн евро.
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Источник:FabrizioRomano
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Комментарии (2)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.06.2021 в 20:05
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Lorenso (Lviv)
13.06.2021 в 19:49
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