Фабрицио Романо: Доннарумма - игрок ПСЖ

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с "ПСЖ", как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года, а медосмотр состоится после матча Евро-2020 со Швейцарией, назначенного на 16-е июня. Доннарумма останется в "ПСЖ" и не уйдет в аренду. Вратарь будет конкурировать с Кейлором Навасом.

В прошлом сезоне Джиджи сыграл 37 матчей за "Милан" в Серии А и пропустил 38 голов. Его цена составляет 60 млн евро.