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Фабрицио Романо: Доннарумма - игрок ПСЖ

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Авторитетный инсайдер сообщает о переходе Джиджи в новый клуб

Фабрицио Романо: Доннарумма - игрок ПСЖ

Новина українською

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с "ПСЖ", как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года, а медосмотр состоится после матча Евро-2020 со Швейцарией, назначенного на 16-е июня. Доннарумма останется в "ПСЖ" и не уйдет в аренду. Вратарь будет конкурировать с Кейлором Навасом.

В прошлом сезоне Джиджи сыграл 37 матчей за "Милан" в Серии А и пропустил 38 голов. Его цена составляет 60 млн евро.

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В статье: Милан Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (2)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.06.2021 в 20:05
Каким бы ни был Тер Штеген, не играет он, пока есть Нойер. Навас – авторитет не такой, как Мануэль, но всё же лучше Доннаруммы в плане игры. Ну, шейхи могут позволить взять одного топа на чемпионат и ЛЧ, а второго – на кубки Франции и лиги.
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Lorenso (Lviv)
13.06.2021 в 19:49
Лунін?)
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