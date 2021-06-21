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Пари Сен-Жермен заинтересован в переходе защитника мадридского Реала
"Килиан, слушай, сколько стоит жилье в Париже?"
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист мадридского "Реала" Рафаэль Варан еще не согласовал новый контракт с "меренгами". По информации издания Marca, в "Пари Сен-Жермен" связались со "сливочными", чтобы детальнее узнать о потенциальном подписании соглашения с французом уже этим летом. Маурисио Почеттино хочет усилить оборону парижан.
Как отмечает источник, центральный защитник вряд ли останется в столице Испании. Его трудовой договор с мадридским грандом истекает через год. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Манчестер Юнайтед".
Ожидается, что "Реал" оценит Варана в 50 миллионов евро. Если Рафаэль покинет клуб, то Флорентино Перес будет искать замену центрбеку.
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