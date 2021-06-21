  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Пари Сен-Жермен заинтересован в переходе защитника мадридского Реала
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пари Сен-Жермен заинтересован в переходе защитника мадридского Реала

Франция
(1 голосов)

"Килиан, слушай, сколько стоит жилье в Париже?"

Пари Сен-Жермен заинтересован в переходе защитника мадридского Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист мадридского "Реала" Рафаэль Варан еще не согласовал новый контракт с "меренгами". По информации издания Marca, в "Пари Сен-Жермен" связались со "сливочными", чтобы детальнее узнать о потенциальном подписании соглашения с французом уже этим летом. Маурисио Почеттино хочет усилить оборону парижан.

Как отмечает источник, центральный защитник вряд ли останется в столице Испании. Его трудовой договор с мадридским грандом истекает через год. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что "Реал" оценит Варана в 50 миллионов евро. Если Рафаэль покинет клуб, то Флорентино Перес будет искать замену центрбеку.

Читайте такжеСерхио Рамос назвал свои условия клубу-гранду из Италии

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...