Пари Сен-Жермен заинтересован в переходе защитника мадридского Реала

Футболист мадридского "Реала" Рафаэль Варан еще не согласовал новый контракт с "меренгами". По информации издания Marca, в "Пари Сен-Жермен" связались со "сливочными", чтобы детальнее узнать о потенциальном подписании соглашения с французом уже этим летом. Маурисио Почеттино хочет усилить оборону парижан.

Как отмечает источник, центральный защитник вряд ли останется в столице Испании. Его трудовой договор с мадридским грандом истекает через год. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что "Реал" оценит Варана в 50 миллионов евро. Если Рафаэль покинет клуб, то Флорентино Перес будет искать замену центрбеку.