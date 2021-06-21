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Вратарь сборной Италии и Милана прошел медосмотр для Пари Сен-Жермен
От камер не скрыться
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер национальной сборной Италии и "Милана" Джанлуиджи Доннарумма завершает свой переход в "Пари Сен-Жермен. 22-летний футболист прошел медосмотр для французского гранда в римской клинике – именно в столице Италии сейчас базируется "Скуадра Адзурра".
#Donnarumma, visite mediche in corso con il #Psghttps://t.co/5lYXpea1Pg— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 21, 2021
Ожидается, что стороны подпишут контракт до 2026 года. Напомним, соглашение вратаря с "россонери" закончится 30 июня.
Доннарумма сыграл 48 матчей за "Милан" в сезоне-2020/21 (15 – на ноль). Напомним, вчера, 20 июня, сборная Италии обыграла "Уэльс" в матче 3-го тура чемпионата Европы (1:0). Джанлуиджи был заменен на 90-й минуте, уступив место в воротах Сальваторе Сиригу. Таким образом, на турнире за итальянцев сыграли все, кроме третьего голкипера Алекса Мерета.
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