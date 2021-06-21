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Марсель попытается подписать молодого таланта Барселоны

Франция
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19-летний игрок может перебраться во Францию

Марсель попытается подписать молодого таланта Барселоны

Фото: futbik.com

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Конрад де ла Фуэнте продолжит карьеру в чемпионате Франции, пишет RMC. "Марсель" согласовал трансфер 19-летнего американца за 3,5 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт.

Сообщается, что на этой неделе де ла Фуэнте пройдет медосмотр в провансальском клубе.

В минувшем сезоне на счету американца 6 голов в 22 матчах Ла Лиги.

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В статье: Барселона
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