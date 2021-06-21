Марсель попытается подписать молодого таланта Барселоны

Полузащитник "Барселоны" Конрад де ла Фуэнте продолжит карьеру в чемпионате Франции, пишет RMC. "Марсель" согласовал трансфер 19-летнего американца за 3,5 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт.

Сообщается, что на этой неделе де ла Фуэнте пройдет медосмотр в провансальском клубе.

В минувшем сезоне на счету американца 6 голов в 22 матчах Ла Лиги.