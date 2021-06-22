ПСЖ готов увеличить предложение по Хакими

"ПСЖ" продолжает работу над организацией перехода защитника "Интера" Ашрафа Хакими.

Французский клуб контактирует и с "Интером", и с агентами футболиста. Парижане готовы повысить предложение и могут заплатить за 22-летнего латераля до 75 млн евро, включая бонусы.

"ПСЖ" все ближе к успешному завершению сделки, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей в Серии А за "Интер", забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.