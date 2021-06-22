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ПСЖ готов увеличить предложение по Хакими

Франция
(1 голосов)

Теперь 75 миллионов евро

ПСЖ готов увеличить предложение по Хакими

Новина українською

"ПСЖ" продолжает работу над организацией перехода защитника "Интера" Ашрафа Хакими.

Французский клуб контактирует и с "Интером", и с агентами футболиста. Парижане готовы повысить предложение и могут заплатить за 22-летнего латераля до 75 млн евро, включая бонусы.

"ПСЖ" все ближе к успешному завершению сделки, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей в Серии А за "Интер", забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

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В статье: Интер (Милан) ПСЖ Ашраф Хакими
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Комментарии (2)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
22.06.2021 в 18:18
о
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
22.06.2021 в 18:12
Мне кажется он и больше стоит, игрок он супер, где то почти на уровне миколенко
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