RMC Sport: Мбаппе не верит в проект Леонардо – он хочет покинуть ПСЖ

Французский нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть "Пари Сен-Жермен" – об этом сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло. Напомним, мадридский "Реал" является главным претендентом на юного исполнителя.

"Мбаппе просил боссов дать ему возможность покинуть клуб. Однако это сложно – сперва нужно найти клуб, который сможет заплатить за него. Килиан действительно не хочет оставаться в париже, он не верит в проект Леонардо.

"Если это не случится сейчас, то он уйдет бесплатно через год. Катарские владельцы клуба не хотят даже слышать об этом. Если Мбаппе хочет уйти, это означает, что ему нужно искать клуб, а "ПСЖ" также нужно искать замену Килиану".