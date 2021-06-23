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ПСЖ увеличил свое предложение по Хакими. Контракт с игроком согласован

Франция
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Один из главных трансферов лета

ПСЖ увеличил свое предложение по Хакими. Контракт с игроком согласован

UA-Футбол
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Ашраф Хакими все ближе к переходу в "ПСЖ". Крайне вероятно, что он покинет "Интер" летом.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что парижский гранд увеличил свое предложение. Теперь они готовы выложить 70 миллионов евро. Помимо этого, будут прописаны бонусы.

Защитник уже согласовал контракт с "ПСЖ", потому последнее слово будет за "Интером". Он готовы продать Ашрафа, так как испытывают финансовые трудности.

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Хакими подписал контракт с "Интером" перед началом прошлого сезона. Под руководством Конте он стал футболистом основы, отыграв 45 и сделав 18 результативных действий (7+11).

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В статье: Интер (Милан) Пари Сен-Жермен (Париж) Ашраф Хакими
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