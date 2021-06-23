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ПСЖ увеличил свое предложение по Хакими. Контракт с игроком согласован
Один из главных трансферов лета
Ашраф Хакими все ближе к переходу в "ПСЖ". Крайне вероятно, что он покинет "Интер" летом.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что парижский гранд увеличил свое предложение. Теперь они готовы выложить 70 миллионов евро. Помимо этого, будут прописаны бонусы.
Achraf Hakimi deal. PSG now set to improve their official bid to Inter - as expected - around €70m [add ons included] to complete the agreement, confirmed! ???????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2021
Paris Saint-Germain have reached an agreement on personal terms with Hakimi on a five-years contract. ⌛️
Защитник уже согласовал контракт с "ПСЖ", потому последнее слово будет за "Интером". Он готовы продать Ашрафа, так как испытывают финансовые трудности.
Хакими подписал контракт с "Интером" перед началом прошлого сезона. Под руководством Конте он стал футболистом основы, отыграв 45 и сделав 18 результативных действий (7+11).
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