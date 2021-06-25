ПСЖ подписал контракт с младшим братом Мбаппе

" ПСЖ " подписал контракт с Итаном Мбаппе — младшим братом Килиана Мбаппе, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 15-летннго Мбаппе рассчитан на три сезоне. Ранее он тренировался в академии парижан.

Напомним, что Килиан выступает за "Пари Сен-Жермен" с 2018 года куда он перешёл из "Монако". Контракт игрока с "ПСЖ" действителен до лета 2022 года.

На данный момент клуб пока что не может договориться с Килианом о новом соглашении.