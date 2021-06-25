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ПСЖ подписал контракт с младшим братом Мбаппе
Растет замена Килиану
psg.fr
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Контракт 15-летннго Мбаппе рассчитан на три сезоне. Ранее он тренировался в академии парижан.
Напомним, что Килиан выступает за "Пари Сен-Жермен" с 2018 года куда он перешёл из "Монако". Контракт игрока с "ПСЖ" действителен до лета 2022 года.
На данный момент клуб пока что не может договориться с Килианом о новом соглашении.
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Источник:Официальный сайт ПСЖ
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