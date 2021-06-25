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ПСЖ подписал контракт с младшим братом Мбаппе

Франция
(2 голосов)

Растет замена Килиану

ПСЖ подписал контракт с младшим братом Мбаппе

psg.fr

Новина українською

"ПСЖ" подписал контракт с Итаном Мбаппе — младшим братом Килиана Мбаппе, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 15-летннго Мбаппе рассчитан на три сезоне. Ранее он тренировался в академии парижан.

Напомним, что Килиан выступает за "Пари Сен-Жермен" с 2018 года куда он перешёл из "Монако". Контракт игрока с "ПСЖ" действителен до лета 2022 года.

На данный момент клуб пока что не может договориться с Килианом о новом соглашении.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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