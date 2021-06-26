Зарплата Хакими в ПСЖ удвоится

Защитник Ашраф Хакими вскоре перейдет из миланского "Интера" в "ПСЖ".

Несколько дней назад игрок согласовал условия контракта с французским клубом. С командой Почеттино он подпишет контракт на 5 лет и будет зарабатывать 8 млн евро в год, еще 2 млн евро он сможет получить в качестве бонуса. Это в два раза больше, чем было в "Интере". Итальянский клуб получит от "ПСЖ" около 65 млн евро за игрока.

В прошлом сезоне Ашраф сыграл 37 матчей за "Интер" в Серии А, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Его цена составляет 60 млн евро.