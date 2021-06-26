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Рамос ведет переговоры с ПСЖ и ищет себе дом в Париже
Серхио ищет новый клуб
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Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует издание Foot Mercato.
Испанский защитник уже ищет себе жилье в Париже, а стороны в свою очередь ведут переговоры о контракте.
В прошлой кампании 35-летний Рамос провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:Foot Mercato
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