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Рамос ведет переговоры с ПСЖ и ищет себе дом в Париже

Франция
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Серхио ищет новый клуб

Рамос ведет переговоры с ПСЖ и ищет себе дом в Париже

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Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует издание Foot Mercato.

Испанский защитник уже ищет себе жилье в Париже, а стороны в свою очередь ведут переговоры о контракте.

В прошлой кампании 35-летний Рамос провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ
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Источник:
Foot Mercato

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