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Фабрицио Романо: Хакими перешел в ПСЖ

Франция
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Итальянец редко ошибается

Фабрицио Романо: Хакими перешел в ПСЖ

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Правый латераль "Интера" Ашраф Хакими стал игроком "ПСЖ". Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Французский клуб заплатит за защитника 60 млн евро. Еще 10 млн евро выплат будут предусмотрены в виде бонусов. Решение уже согласовано, договор заключен на пять лет. Медицинский осмотр марокканец пройдет на следующей неделе.

Отмечается также, что "Челси" никогда не делал официальное предложение "Интеру" по трансферу игрока. Все было только на уровне разговоров.

И Хакими, и Доннарумма будут официально объявлены игроками парижан уже вскоре.

Напомним, что Ашраф только в прошлом году перешел в "Интер" из мадридского "Реала" за 45 млн евро. В единственном сезоне за "нерадзури" на его счету 7 голов и 11 ассистов в 34 матчах.

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В статье: Интер (Милан) ПСЖ Ашраф Хакими
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Источник:
Fabrizio Romano

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