Тренер чемпиона Франции возглавил одного из аутсайдеров турнира

"Ницца" сообщила о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером.

Гальтье прошлом сезоне выиграл чемпионство в Лиге 1 вместе с Лиллем и в третий раз был признан тренером года.

Джим Ратклифф, председатель INEOS, владельцев клуба "Ницца", сказал:

Я очень рад, что нам удалось назначить Кристофа Гальтье главным тренером. Доказано, что он является победителем, только что он выиграл Лигу 1 с "Лиллем".

Кристоф умеет развивать таланты, и это является ключевым для нашего футбольного проекта. Это назначение рассматривается как значительный шаг вперед в нашем проекте и наше желание последовательно играть в европейский футбол и успешно соревноваться.