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Тренер чемпионского Лилля возглавил Ниццу
"Канареек", которые едва удержались в Лиге 1
Фото: Ніцца
"Ницца" сообщила о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером.
Гальтье прошлом сезоне выиграл чемпионство в Лиге 1 вместе с Лиллем и в третий раз был признан тренером года.
Джим Ратклифф, председатель INEOS, владельцев клуба "Ницца", сказал:
Я очень рад, что нам удалось назначить Кристофа Гальтье главным тренером. Доказано, что он является победителем, только что он выиграл Лигу 1 с "Лиллем".
Кристоф умеет развивать таланты, и это является ключевым для нашего футбольного проекта. Это назначение рассматривается как значительный шаг вперед в нашем проекте и наше желание последовательно играть в европейский футбол и успешно соревноваться.
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