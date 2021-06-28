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Тренер чемпионского Лилля возглавил Ниццу

Франция
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"Канареек", которые едва удержались в Лиге 1

Тренер чемпионского Лилля возглавил Ниццу

Фото: Ніцца

Новина українською

"Ницца" сообщила о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером.

Гальтье прошлом сезоне выиграл чемпионство в Лиге 1 вместе с Лиллем и в третий раз был признан тренером года.

Джим Ратклифф, председатель INEOS, владельцев клуба "Ницца", сказал:

Я очень рад, что нам удалось назначить Кристофа Гальтье главным тренером. Доказано, что он является победителем, только что он выиграл Лигу 1 с "Лиллем".

Кристоф умеет развивать таланты, и это является ключевым для нашего футбольного проекта. Это назначение рассматривается как значительный шаг вперед в нашем проекте и наше желание последовательно играть в европейский футбол и успешно соревноваться.

Galtier named as OGC Nice Head Coach

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В статье: Ницца Лига 1 Кристоф Галтье Лилль
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