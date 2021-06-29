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Нюбель-эпопея завершилась: вратарь ушел из Баварии во Францию
Фото: Монако
"Монако" и "Бавария" договорились о переходе бывшего вратаря молодежной сборной Германии Александра Нюбеля.
У "монегасков" подписан с ним контракт до 2023 года.
Вратарь, выходец из Падерборна (1,93 м) переходит в третий клуб за свою профессиональную карьеру, впервые - вне Германии. Ранее он играл в "Шальке 04" и "Баварии".
В 2018 году Нюбель дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Галатасарая" (0:0). Стал главным вратарем "Шальке-04", был капитаном своей команды, провел в этом ранге 53 матча.
Я очень рад присоединиться к "Монако", клуб хорошо знают в Германии. "Монако" только что провел великолепный сезон и собирается вновь открыть для себя Лигу Европы. Я очень рад присоединиться к этой большой семьи, внести свой вклад и начать новый чемпионат.
В "Баварии" Нюбель не хотел оставаться из-за того, что не имел места в основе и провел в сезоне 2020/21 мизерное количество матчей.
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