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Нюбель-эпопея завершилась: вратарь ушел из Баварии во Францию

Франция
(1 голосов)
Нюбель-эпопея завершилась: вратарь ушел из Баварии во Францию

Фото: Монако

Новина українською

"Монако" и "Бавария" договорились о переходе бывшего вратаря молодежной сборной Германии Александра Нюбеля.

У "монегасков" подписан с ним контракт до 2023 года.

Вратарь, выходец из Падерборна (1,93 м) переходит в третий клуб за свою профессиональную карьеру, впервые - вне Германии. Ранее он играл в "Шальке 04" и "Баварии".

В 2018 году Нюбель дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Галатасарая" (0:0). Стал главным вратарем "Шальке-04", был капитаном своей команды, провел в этом ранге 53 матча.

Я очень рад присоединиться к "Монако", клуб хорошо знают в Германии. "Монако" только что провел великолепный сезон и собирается вновь открыть для себя Лигу Европы. Я очень рад присоединиться к этой большой семьи, внести свой вклад и начать новый чемпионат.

В "Баварии" Нюбель не хотел оставаться из-за того, что не имел места в основе и провел в сезоне 2020/21 мизерное количество матчей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Монако Александр Нюбель
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octavi4 (Warszawa)
29.06.2021 в 01:25
Лигу Чемпионов...
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