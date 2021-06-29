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Американца Барселоны за 3 млн выкупил французский клуб

Франция
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Американца Барселоны за 3 млн выкупил французский клуб

Фото: 90MIN/автор невідомий

Новина українською

Левый вингер из США Конрад де ла Фуэнте перешел во французский "Марсель". Соглашение рассчитано до 2025 года.

"Барселона", которой до сих пор принадлежали права на 19-летнего игрока, получит 3 млн евро, а также процент от последующей перепродажи, сообщает SI Socccer.

К этому времени Конрад выступал в "Барселоне Б". Также он защищает цвета сборной США.

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В статье: Барселона Марсель Конрад де ла Фуэнте
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