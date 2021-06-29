Американца Барселоны за 3 млн выкупил французский клуб

Левый вингер из США Конрад де ла Фуэнте перешел во французский "Марсель". Соглашение рассчитано до 2025 года.

"Барселона", которой до сих пор принадлежали права на 19-летнего игрока, получит 3 млн евро, а также процент от последующей перепродажи, сообщает SI Socccer.

К этому времени Конрад выступал в "Барселоне Б". Также он защищает цвета сборной США.