Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок сборной Франции: Я даже рад наблюдать, что Мбаппе страдает. Благодаря этому Килиан выиграет ЗМ
Через тернии к звездам
DAZN
Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами поделился своим мнением о том, как незабитый 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата ЕВропы повлияет на карьеру звездного нападающего "триколор" и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Цитирует Рами RMC Sport.
"Его пенальти был отбит голкипером – и где-то это даже неплохо. Ему придется пережить это, упасть, провалиться, подвергнуться критике фанатов".
"Так он станет зрелым и поймет, что такое футбол. В чем-то я даже рад наблюдать, что он страдает, потому что благодаря этому он выиграет Золотой мяч".
Популярное сейчас
- УЕФА назвал арбитров на первые два матча 1/4 Евро-2020
- Павелко: Если разрешат врачи, организуем Беседину и жене поездку на игру с Англией
- Официально: Тоттенхэм получил нового тренера
- Мбаппе: Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но потерпел неудачу
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО