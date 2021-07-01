Экс-игрок сборной Франции: Я даже рад наблюдать, что Мбаппе страдает. Благодаря этому Килиан выиграет ЗМ

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами поделился своим мнением о том, как незабитый 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата ЕВропы повлияет на карьеру звездного нападающего "триколор" и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Цитирует Рами RMC Sport.

"Его пенальти был отбит голкипером – и где-то это даже неплохо. Ему придется пережить это, упасть, провалиться, подвергнуться критике фанатов".

"Так он станет зрелым и поймет, что такое футбол. В чем-то я даже рад наблюдать, что он страдает, потому что благодаря этому он выиграет Золотой мяч".