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Серхио Рамос согласовал контракт с ПСЖ

Франция
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Французский гранд объявит сразу о 4 новичках

Серхио Рамос согласовал контракт с ПСЖ

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Центральный защитник Серхио Рамос подпишет с французским "Пари Сен-Жермен" контракт до 2023 года, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

На днях легендарный испанский футболист, только что покинувший мадридский "Реал", пройдет медицинское обследование.

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"ПСЖ" вышел на агента Рамоса еще в январе. Непосредственные переговоры начались в апреле. "ПСЖ" сразу предложил игроку контракт на 2 сезона, как тот и хотел.

Парижане хотят объявить о трансферах Ашрафа Хакими, Серхио Рамоса и Джанлуиджи Доннаруммы в течение 15 дней.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) ПСЖ Фабрицио Романо
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