Серхио Рамос согласовал контракт с ПСЖ

Центральный защитник Серхио Рамос подпишет с французским "Пари Сен-Жермен" контракт до 2023 года, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

На днях легендарный испанский футболист, только что покинувший мадридский "Реал", пройдет медицинское обследование.

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"ПСЖ" вышел на агента Рамоса еще в январе. Непосредственные переговоры начались в апреле. "ПСЖ" сразу предложил игроку контракт на 2 сезона, как тот и хотел.

Парижане хотят объявить о трансферах Ашрафа Хакими, Серхио Рамоса и Джанлуиджи Доннаруммы в течение 15 дней.