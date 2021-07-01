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Серхио Рамос согласовал контракт с ПСЖ
Французский гранд объявит сразу о 4 новичках
Центральный защитник Серхио Рамос подпишет с французским "Пари Сен-Жермен" контракт до 2023 года, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
На днях легендарный испанский футболист, только что покинувший мадридский "Реал", пройдет медицинское обследование.
"ПСЖ" вышел на агента Рамоса еще в январе. Непосредственные переговоры начались в апреле. "ПСЖ" сразу предложил игроку контракт на 2 сезона, как тот и хотел.
Парижане хотят объявить о трансферах Ашрафа Хакими, Серхио Рамоса и Джанлуиджи Доннаруммы в течение 15 дней.
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