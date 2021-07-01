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Старейший среди полевых игроков в топ-лигах Европы завершил карьеру в 43 года
Бразильский центральный защитник Илтон объявил о завершении карьеры. Сейчас ему 43 года.
К этому времени Виторино Илтон да Силва выступал во французском "Монпелье". У него завершился срок действия контракта и бразилец объявил о завершении карьеры.
Илтон в профессиональном футболе дебютировал еще 24 года назад - в 1999. Тогда он играл на родине в "Шапакоенсе", затем в "Паране". А уже в 2002 году перебрался в Европу в Швейцарию. Поиграл в "Серветте" в 2002-2004 годах и перешел во Францию. Там выступал в "Бастии", "Лансе", марсельском "Олимпике". С 2011 года играет в "Монпелье".
За время карьеры Илтон дважды стал чемпионом Франции (2010 - с "Олимпиком", 2012 - с "Монпелье").
Всего в него накопилось 512 матчей в Лиге 1.
После завершения карьеры у Илтона уже есть приглашение о работе в одном из клубов.
Как посчитали в Opta, самым возрастным игроком в истории топ-5 лиг Европы был Марко Балотта, который завершил карьеру в "Лацио" в 2008 году в 44 года. Во Франции самым возрастным игроком был Роже Куртуа, он завершил карьеру также в 44 года в "Труа", но было это в далеком 1956 году.
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