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Раньери вскоре возглавит чемпиона Франции

Франция
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Легендарный тренер близок к работе в новом клубе

Раньери вскоре возглавит чемпиона Франции

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Экс-тренер "Лестера", "Сампдории" и "Нанта" Клаудио Раньери может вернуться в чемпионат Франции.

69-летний итальянец близок к назначению в "Лилль". Клуб остался без тренера после ухода Кристофа Гальтье в "Ниццу". О соглашении с тренером может быть объявлено уже на этих выходных.

В прошлом сезоне Раньери работал в "Сампдории" и занял с ней девятое место Серии А. В 2016-м году он стал чемпионом Англии с "Лестером".

"Лилль" в свою очередь этой весной выиграл чемпионат Франции, обогнав "ПСЖ".

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В статье: Клаудио Раньери Сампдория (Генуя) Лилль Лестер Сити
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Источник:
L’Equipe

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