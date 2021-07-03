Раньери вскоре возглавит чемпиона Франции

Экс-тренер "Лестера", "Сампдории" и "Нанта" Клаудио Раньери может вернуться в чемпионат Франции.

69-летний итальянец близок к назначению в "Лилль". Клуб остался без тренера после ухода Кристофа Гальтье в "Ниццу". О соглашении с тренером может быть объявлено уже на этих выходных.

В прошлом сезоне Раньери работал в "Сампдории" и занял с ней девятое место Серии А. В 2016-м году он стал чемпионом Англии с "Лестером".

"Лилль" в свою очередь этой весной выиграл чемпионат Франции, обогнав "ПСЖ".