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Раньери вскоре возглавит чемпиона Франции
Легендарный тренер близок к работе в новом клубе
Экс-тренер "Лестера", "Сампдории" и "Нанта" Клаудио Раньери может вернуться в чемпионат Франции.
69-летний итальянец близок к назначению в "Лилль". Клуб остался без тренера после ухода Кристофа Гальтье в "Ниццу". О соглашении с тренером может быть объявлено уже на этих выходных.
В прошлом сезоне Раньери работал в "Сампдории" и занял с ней девятое место Серии А. В 2016-м году он стал чемпионом Англии с "Лестером".
"Лилль" в свою очередь этой весной выиграл чемпионат Франции, обогнав "ПСЖ".
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