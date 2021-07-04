Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ только с одним условием

Будущее нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе все еще не определено.

Недавно француз уведомил "ПСЖ", что не станет продлевать контракт.

Однако возможен еще один вариант, который на данный момент выглядит более вероятным. Мбаппе готов продолжить сотрудничество с "ПСЖ", если в новом контракте будет прописана сумма, за которую он сможет перейти в "Реал".

Нужно уточнить, что правила Французской профессиональной футбольной лиги запрещают клубам прописывать отступные в контрактах игроков. Если такая договоренность между игроком и клубом существует, то команду могут исключить из Лиги 1.

Таким образом, единственный вариант для Мбаппе и клуба – "джентльменское соглашение". Парижане категорически против такого варианта. "ПСЖ" не хочет постоянно находиться в рискованном положении, ведь в таком случае Мбаппе сможет уйти в любой момент.