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Официально: Ундер - игрок Марселя
Игрок попробует свои силы в новом клубе
Французский "Марсель" объявил об аренде вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.
Соглашение рассчитано на один сезон. Также присутствует опция выкупа турка за 12 млн евро.
Последний сезон Ундер провел в "Лестере" на правах аренды. На счету футболиста 19 матчей за английскую команду, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. Его цена составляет 18 млн евро.
Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi ????????????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021
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