Официально: Ундер - игрок Марселя

Французский "Марсель" объявил об аренде вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

Соглашение рассчитано на один сезон. Также присутствует опция выкупа турка за 12 млн евро.

Последний сезон Ундер провел в "Лестере" на правах аренды. На счету футболиста 19 матчей за английскую команду, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. Его цена составляет 18 млн евро.