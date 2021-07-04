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Официально: Ундер - игрок Марселя

Франция
(1 голосов)

Игрок попробует свои силы в новом клубе

Официально: Ундер - игрок Марселя

Новина українською

Французский "Марсель" объявил об аренде вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

Соглашение рассчитано на один сезон. Также присутствует опция выкупа турка за 12 млн евро.

Последний сезон Ундер провел в "Лестере" на правах аренды. На счету футболиста 19 матчей за английскую команду, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. Его цена составляет 18 млн евро.

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В статье: Марсель (Франция) Рома (Рим) Дженгиз Ундер
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.07.2021 в 21:58
Теперь Рома может взять Цыганкова
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royalstas (Вінниця)
04.07.2021 в 22:23
Ага сплять і бачуть кришталевого в формі Роми.....
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