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Серхио Рамос пройдет медосмотр для перехода в Пари Сен-Жермен

Франция
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Уже в ближайшее время

Серхио Рамос пройдет медосмотр для перехода в Пари Сен-Жермен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский защитник Серхио Рамос совсем скоро пройдет медицинское обследование перед переходом в "Пари Сен-Жермен". Об этом в своем Твиттере сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, стороны уже согласовали трудовой договор, 35-летний ветеран подпишет контракт до 2023 года.

Напомним, защитник покинул мадридский "Реал", так как его соглашение с "меренгами" истекло, а продлить его не удалось. За "сливочных" он выступал с 2005 года. Рамос выиграл с мадридцами чемпионство Испании (5), Кубок страны (2), Суперкубок Испании (4). Также Серхио четырежды выиграл Лигу чемпионов, стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырехкратным победителем КЧМ.

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В статье: Серхио Рамос Пари Сен-Жермен (Париж)
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