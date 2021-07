Серхио Рамос пройдет медосмотр для перехода в Пари Сен-Жермен

Испанский защитник Серхио Рамос совсем скоро пройдет медицинское обследование перед переходом в "Пари Сен-Жермен". Об этом в своем Твиттере сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали трудовой договор, 35-летний ветеран подпишет контракт до 2023 года.

Sergio Ramos will undergo his medical in the next hours then he’ll sign with PSG until June 2023. ????????



Official announcement coming also for Hakimi and then Donnarumma.



PSG are working since months to sign Moise Kean on loan - waiting for Benitez and Everton final decision. ???????? https://t.co/uleeL6GNr8