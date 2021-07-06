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Серхио Рамос пройдет медосмотр для перехода в Пари Сен-Жермен
Уже в ближайшее время
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский защитник Серхио Рамос совсем скоро пройдет медицинское обследование перед переходом в "Пари Сен-Жермен". Об этом в своем Твиттере сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны уже согласовали трудовой договор, 35-летний ветеран подпишет контракт до 2023 года.
Sergio Ramos will undergo his medical in the next hours then he’ll sign with PSG until June 2023. ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2021
Official announcement coming also for Hakimi and then Donnarumma.
PSG are working since months to sign Moise Kean on loan - waiting for Benitez and Everton final decision. ???????? https://t.co/uleeL6GNr8
Напомним, защитник покинул мадридский "Реал", так как его соглашение с "меренгами" истекло, а продлить его не удалось. За "сливочных" он выступал с 2005 года. Рамос выиграл с мадридцами чемпионство Испании (5), Кубок страны (2), Суперкубок Испании (4). Также Серхио четырежды выиграл Лигу чемпионов, стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырехкратным победителем КЧМ.
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