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Ашраф Хакими "нарисовался" в Париже - официально
Фото: Офіційний сайт Парі Сен-Жермен
"Пари Сен-Жермен" представил новичка - марокканца Ашрафа Хакими, который играет на позиции правого латераля.
Фланговый защитник является чемпионом Италии, до недавнего времени он выступал за миланский "Интер", с ним получил "скудетто".
На счету игрока в прошлом сезоне 34 поединка за "нерадзурри", 11 ассистов и 7 голов.
Игрок обошелся "ПСЖ" в 60 млн евро плюс 10 млн евро - бонусы.
Контракт будет рассчитан до 2026-го, зарплата составит 8 млн евро в год, еще 2 млн евро - бонусы.
Appréciez le talent ! ✍️???? pic.twitter.com/gQqEoqLrPh— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2021
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