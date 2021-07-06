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Ашраф Хакими "нарисовался" в Париже - официально

Франция
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Ашраф Хакими "нарисовался" в Париже - официально

Фото: Офіційний сайт Парі Сен-Жермен

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" представил новичка - марокканца Ашрафа Хакими, который играет на позиции правого латераля.

Фланговый защитник является чемпионом Италии, до недавнего времени он выступал за миланский "Интер", с ним получил "скудетто".

На счету игрока в прошлом сезоне 34 поединка за "нерадзурри", 11 ассистов и 7 голов.

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Игрок обошелся "ПСЖ" в 60 млн евро плюс 10 млн евро - бонусы.

Контракт будет рассчитан до 2026-го, зарплата составит 8 млн евро в год, еще 2 млн евро - бонусы.

Ашраф Хакими "нарисовался" в Париже - официально - изображение 1

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) ПСЖ Ашраф Хакими
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