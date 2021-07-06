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Неизвестная женщина ради похищения ребенка облила кислотой форварда Лорьяна
Вингера французского "Лорьяна"
Фото: Лор'ян
Неизвестная женщина вошла в дом 24-летнего конголезского вингера французского "Лорьяна" Иоанна Виссу. Она облила футболиста кислотой и скрылась с места преступления.
Самого Иоанна доставили в больницу, диагностировали сильное повреждение роговицы глаза и провели операцию. Сейчас жизни и здоровью футболиста ничего не угрожает.
Теперь стали появляться первые подробности. Оказалось, что за несколько часов до нападения та же женщина попросила у Иоанна автограф - якобы, для сына.
Женщину задержали через сутки. Оказалось, что это 32-летняя жительница города Ванн. После атаки на Иоанна она напала еще на двух человек, их госпитализировали с серьезными повреждениями.
Одной из пострадавших оказалась молодая мать, у которой женщина хотела украсть ребенка. Злоумышленница назвалась социальной работницей, а при встрече облила иметь кислотой и похитила ребенка. К счастью, малыш не пострадал.
Сначала женщина хотела украсть ребенка Иоанна, но ее план провалился - именно поэтому она нашла другую пару, у которой удалось украсть месячную девочку. Злоумышленницу отследили по телефону, с которого она звонила, чтобы договориться о встрече.
Мотивацией преступницы к похищению было то, что несколько недель назад она пережила выкидыш и скрыла это от своего мужа - боялась, что из-за этого он ее покинет.
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