  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неизвестная женщина ради похищения ребенка облила кислотой форварда Лорьяна
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неизвестная женщина ради похищения ребенка облила кислотой форварда Лорьяна

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Вингера французского "Лорьяна"

Неизвестная женщина ради похищения ребенка облила кислотой форварда Лорьяна

Фото: Лор'ян

Новина українською

Неизвестная женщина вошла в дом 24-летнего конголезского вингера французского "Лорьяна" Иоанна Виссу. Она облила футболиста кислотой и скрылась с места преступления.

Самого Иоанна доставили в больницу, диагностировали сильное повреждение роговицы глаза и провели операцию. Сейчас жизни и здоровью футболиста ничего не угрожает.

Теперь стали появляться первые подробности. Оказалось, что за несколько часов до нападения та же женщина попросила у Иоанна автограф - якобы, для сына.

Женщину задержали через сутки. Оказалось, что это 32-летняя жительница города Ванн. После атаки на Иоанна она напала еще на двух человек, их госпитализировали с серьезными повреждениями.

Читайте такжеЛион пролетел мимо ЛЧ, Ренн отправится в Лигу Конференций, Нант ждёт стыков. Итоговая таблица Лиги 1

Одной из пострадавших оказалась молодая мать, у которой женщина хотела украсть ребенка. Злоумышленница назвалась социальной работницей, а при встрече облила иметь кислотой и похитила ребенка. К счастью, малыш не пострадал.

Сначала женщина хотела украсть ребенка Иоанна, но ее план провалился - именно поэтому она нашла другую пару, у которой удалось украсть месячную девочку. Злоумышленницу отследили по телефону, с которого она звонила, чтобы договориться о встрече.

Мотивацией преступницы к похищению было то, что несколько недель назад она пережила выкидыш и скрыла это от своего мужа - боялась, что из-за этого он ее покинет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...