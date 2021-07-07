Франция
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Арсенал отправил на родину полузащитника-француза
А недавно он был в Германии
Фото: Arsenal.com
Центральный полузащитник английского "Арсенала" Матео Гендузи отныне - игрок французского "Марселя".
Речь идет о аренда к лету 2022 с возможностью выкупа контракта.
Сейчас игрок, у которого трансферная стоимость 20 млн евро (по данным Трансфермаркта), оправляется от перелома плюсневой кости. Должен вернуться к игре в конце июля.
Сезон 2020/21 Матео провел в немецкой "Герте". Сыграл 24 матча в Бундеслиге, забил 2 гола, отдал 3 ассиста.
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