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Официально: Серхио Рамос стал игроком ПСЖ
Легенда Реала переехал в Париж
PSG
Многолетний капитан и едва не символ современного "Реала" Серхио Рамос определился со своим будущим. Центральный защитник подписал контракт с "Пари Сен-Жермен". Соглашение рассчитано на два сезона (до 30 июня 2023-го).
Напомним, что Рамос покинул "Реал" как свободный агент. У него были предложения из Англии и Германии, но 35-летний Серхио выбрал Париж.
???????? ????????????̃????????! ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021
???????? #WelcomeSergio pic.twitter.com/I26WKleStg
Серхио Рамос является воспитанником "Севильи". Но уже после первого сезона на взрослом уровне его купил "Реал" за 27 млн евро. С тех пор - с 2005-го - по май 2021 года он защищал цвета королевского клуба.
За "Реал" Серхио Рамос сыграл 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. Защитник пять раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу Чемпионов, всего с мадридским грандом он выиграл 22 трофея. В составе сборной Испании он дважды становился чемпионом Европы и однажды выигрывал Чемпионат мира.
Добавим, что для ПСЖ это уже третий новичок этим летом. Ранее парижане подписали контракт с экс-хавбеком "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдумом, который также перешел на правах свободного агента. Также ПСЖ купил у "Интера" за 60 млн евро флангового защитника Ашрафа Хакими.
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