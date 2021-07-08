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Официально: Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Франция
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Легенда Реала переехал в Париж

Официально: Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

PSG

Новина українською

Многолетний капитан и едва не символ современного "Реала" Серхио Рамос определился со своим будущим. Центральный защитник подписал контракт с "Пари Сен-Жермен". Соглашение рассчитано на два сезона (до 30 июня 2023-го).

Напомним, что Рамос покинул "Реал" как свободный агент. У него были предложения из Англии и Германии, но 35-летний Серхио выбрал Париж.

Серхио Рамос является воспитанником "Севильи". Но уже после первого сезона на взрослом уровне его купил "Реал" за 27 млн ​​евро. С тех пор - с 2005-го - по май 2021 года он защищал цвета королевского клуба.

За "Реал" Серхио Рамос сыграл 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. Защитник пять раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу Чемпионов, всего с мадридским грандом он выиграл 22 трофея. В составе сборной Испании он дважды становился чемпионом Европы и однажды выигрывал Чемпионат мира.

Добавим, что для ПСЖ это уже третий новичок этим летом. Ранее парижане подписали контракт с экс-хавбеком "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдумом, который также перешел на правах свободного агента. Также ПСЖ купил у "Интера" за 60 млн евро флангового защитника Ашрафа Хакими.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
PSG

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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
08.07.2021 в 12:37
Интересно, сколько комиссионных поимел ушлый братец, который "не слышал" о сроке годности предложения от Мадрида Что касается Серхио, ну что ж, удачи, увидимся в ЛЧ)
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