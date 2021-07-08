Франция
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Основной голкипер Ромы ушел в аренду во Францию
Фото: Олімпік Марсель
Вратарь итальянской "Ромы" Пау Лопес перешел во французский "Марсель", сообщает сайт клуба.
На стадионе "Велодром" 26-летний испанец будет играть в аренде до 30 июня 2022 с возможностью выкупа уго контракта "Марселем".
Заменой для Пау в Риме должен стать голкипер английского "Вулверхэмптона".
Кроме того у "Ромы" есть голкиперы Даниэль Фузато и Робин Ольсен (только что вернулся из аренды в "Эвертоне").
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