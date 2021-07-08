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Основной голкипер Ромы ушел в аренду во Францию

Франция
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Основной голкипер Ромы ушел в аренду во Францию

Фото: Олімпік Марсель

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Вратарь итальянской "Ромы" Пау Лопес перешел во французский "Марсель", сообщает сайт клуба.

На стадионе "Велодром" 26-летний испанец будет играть в аренде до 30 июня 2022 с возможностью выкупа уго контракта "Марселем".

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Заменой для Пау в Риме должен стать голкипер английского "Вулверхэмптона".

Кроме того у "Ромы" есть голкиперы Даниэль Фузато и Робин Ольсен (только что вернулся из аренды в "Эвертоне").

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В статье: Марсель Рома (Рим) Пау Лопес Олимпик (Марсель)
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