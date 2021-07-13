  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ планирует объявить о трансфере Доннаруммы на этой неделе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ планирует объявить о трансфере Доннаруммы на этой неделе

Франция
(1 голосов)

Итальянец прилетит в Париж 14 июля

ПСЖ планирует объявить о трансфере Доннаруммы на этой неделе

Новина українською

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время станет игроком "ПСЖ". Об этом в Twitter сообщает журналист Мохамед Бухафси.

22-летний итальянец прилетит в Париж завтра, 14 июля и подпишет контракт с французским клубом. Также он познакомится с тренерским штабом и новыми партнерами по команде.

Отмечается, что футболист проведет в Париже один день, а потом получит несколько дней отдыха.

Журналист Фабрицио Романо также сообщает, что на этой неделе "ПСЖ" объявит о подписании контракта с итальянцем. Указано, что контракт до 2026 года уже подписан. Также футболист прошел медосмотр.

Напомним, что Доннарумма покинул "Милан" на правах свободного агента, не договорившись с клубом об условиях нового соглашения. В минувшем сезоне голкипер провел за "красно-черных" 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча и 15 раз отстоял на ноль.

Ранее Доннарумма согласовал контракт с "ПСЖ". Сообщалось, что контракт футболиста будет рассчитан на 5 лет.

Читайте такжеДоннарумма: Я всегда буду болельщиком Милана

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...