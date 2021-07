ПСЖ планирует объявить о трансфере Доннаруммы на этой неделе

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время станет игроком "ПСЖ". Об этом в Twitter сообщает журналист Мохамед Бухафси.

22-летний итальянец прилетит в Париж завтра, 14 июля и подпишет контракт с французским клубом. Также он познакомится с тренерским штабом и новыми партнерами по команде.

Отмечается, что футболист проведет в Париже один день, а потом получит несколько дней отдыха.

Журналист Фабрицио Романо также сообщает, что на этой неделе "ПСЖ" объявит о подписании контракта с итальянцем. Указано, что контракт до 2026 года уже подписан. Также футболист прошел медосмотр.

