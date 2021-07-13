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ПСЖ планирует объявить о трансфере Доннаруммы на этой неделе
Итальянец прилетит в Париж 14 июля
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время станет игроком "ПСЖ". Об этом в Twitter сообщает журналист Мохамед Бухафси.
22-летний итальянец прилетит в Париж завтра, 14 июля и подпишет контракт с французским клубом. Также он познакомится с тренерским штабом и новыми партнерами по команде.
Отмечается, что футболист проведет в Париже один день, а потом получит несколько дней отдыха.
Журналист Фабрицио Романо также сообщает, что на этой неделе "ПСЖ" объявит о подписании контракта с итальянцем. Указано, что контракт до 2026 года уже подписан. Также футболист прошел медосмотр.
Paris Saint-Germain are planning to announce Gianluigi Donnarumma as new signing this week. Work in progress to complete the ‘official’ process. ????????⏳ #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2021
Contract until June 2026 has been already signed by Donnarumma since days - as medicals completed too. ????????
Напомним, что Доннарумма покинул "Милан" на правах свободного агента, не договорившись с клубом об условиях нового соглашения. В минувшем сезоне голкипер провел за "красно-черных" 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча и 15 раз отстоял на ноль.
Ранее Доннарумма согласовал контракт с "ПСЖ". Сообщалось, что контракт футболиста будет рассчитан на 5 лет.
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