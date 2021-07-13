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Два французские клубы спаслись от вылета в Лигу 2, несмотря на финансовые проблемы

Франция
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Регулятор их пощадил

Два французские клубы спаслись от вылета в Лигу 2, несмотря на финансовые проблемы

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Финансовый регулятор французского футбола DNGG одобрил участие в новом розыгрыше Лиги 1 "Бордо" и "Анже", сообщает L’Equipe.

У обоих клубов возникли серьезные проблемы с финансами под конец минувшего чемпионата, причем жирондинцев вообще бросил их предыдущий собственник, после чего клубом управляли городские власти.

В итоге ситуацию для "Бордо" спас бывший инвестор "Лилля" Жерар Лопес: он в последний момент выкупил клуб, а для DNGG провел презентацию, убедившую чиновников в своей платежеспособности.

Касательно "Анже", то у него банально кончились средства из-за пустых трибун и расторжения старого ТВ-контракта. Впрочем, клуб взял ссуду, и DNGG согласилась, что он способен ее вернуть.

Напомним, по итогам минувшего чемпионата Лигу 1 покинули "Ним" и "Дижон"; из Лиги 2 в элиту поднялись "Клермон" и "Труа".

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В статье: Лига 1 Бордо Страсбур Чемпионат Франции
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