Два французские клубы спаслись от вылета в Лигу 2, несмотря на финансовые проблемы

Финансовый регулятор французского футбола DNGG одобрил участие в новом розыгрыше Лиги 1 "Бордо" и "Анже", сообщает L’Equipe.

У обоих клубов возникли серьезные проблемы с финансами под конец минувшего чемпионата, причем жирондинцев вообще бросил их предыдущий собственник, после чего клубом управляли городские власти.

В итоге ситуацию для "Бордо" спас бывший инвестор "Лилля" Жерар Лопес: он в последний момент выкупил клуб, а для DNGG провел презентацию, убедившую чиновников в своей платежеспособности.

Касательно "Анже", то у него банально кончились средства из-за пустых трибун и расторжения старого ТВ-контракта. Впрочем, клуб взял ссуду, и DNGG согласилась, что он способен ее вернуть.

Напомним, по итогам минувшего чемпионата Лигу 1 покинули "Ним" и "Дижон"; из Лиги 2 в элиту поднялись "Клермон" и "Труа".