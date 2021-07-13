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Французский клуб спасся от вылета в Лигу 2 из-за финансового отчета

Франция
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Французский клуб спасся от вылета в Лигу 2 из-за финансового отчета

Новина українською

"Анже", 13-ю команду французской Лиги 1 по итогам сезона 2020/21, могли исключить из числа участников Лиги 1 2021/22.

Организация, которая мониторит финансовые отчеты футбольных клубов Франции DNCG, решила перевести "Анже" в Лигу 2 из-за финансового нарушения.

Клуб подал апелляцию, а инвестор "Анже" Саид Шабан заявил, что на решение повлияло отсутствие одного из документов.

По итогам рассмотрения Апелляционный комитет объявил, что "Анже" останется в Лиге 1 на сезон-2021/22.

"Анже" стартует 8 августа в Лиге 1 матчем на выезде со "Страсбуром".

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В статье: Страсбур
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