Французский клуб спасся от вылета в Лигу 2 из-за финансового отчета

"Анже", 13-ю команду французской Лиги 1 по итогам сезона 2020/21, могли исключить из числа участников Лиги 1 2021/22.

Организация, которая мониторит финансовые отчеты футбольных клубов Франции DNCG, решила перевести "Анже" в Лигу 2 из-за финансового нарушения.

Клуб подал апелляцию, а инвестор "Анже" Саид Шабан заявил, что на решение повлияло отсутствие одного из документов.

По итогам рассмотрения Апелляционный комитет объявил, что "Анже" останется в Лиге 1 на сезон-2021/22.

"Анже" стартует 8 августа в Лиге 1 матчем на выезде со "Страсбуром".