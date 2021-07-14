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Страсбур арендовал защитника Марселя

Франция
(1 голосов)

Перрен проведет следующий год в новой команде

Страсбур арендовал защитника Марселя

Новина українською

"Страсбур" арендовал защитника "Марселя" Люку Перрена. 22-летний француз проведет в клубе сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Перрен провел 8 матчей за "Марсель", на его счету 1 гол.

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В статье: Лоик Перрен Страсбур
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