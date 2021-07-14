Франция
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Страсбур арендовал защитника Марселя
Перрен проведет следующий год в новой команде
"Страсбур" арендовал защитника "Марселя" Люку Перрена. 22-летний француз проведет в клубе сезон-2021/22.
В сезоне-2020/21 Перрен провел 8 матчей за "Марсель", на его счету 1 гол.
✍️ Lucas Perrin rejoint le Racing ! Le défenseur axial de l’@OM_Officiel s’est engagé pour un prêt d’un an, assorti d’une option d’achat !— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 14, 2021
Bienvenue @PerrinLucas5 !
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