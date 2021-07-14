Официально: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком " ПСЖ ".

22-летний итальянец перешел в клуб на правах свободного агента и подписал контракт на 5 лет.

Напомним, что Доннарумма покинул "Милан" на правах свободного агента, не договорившись с клубом об условиях нового соглашения. В минувшем сезоне голкипер провел за "красно-черных" 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча и 15 раз отстоял на ноль.

Голкипер играл в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.