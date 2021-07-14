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Официально: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ

Франция
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Ожидаемое решение голкипера

Официально: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ

psg.fr

Новина українською

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком "ПСЖ".

22-летний итальянец перешел в клуб на правах свободного агента и подписал контракт на 5 лет.

Напомним, что Доннарумма покинул "Милан" на правах свободного агента, не договорившись с клубом об условиях нового соглашения. В минувшем сезоне голкипер провел за "красно-черных" 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча и 15 раз отстоял на ноль.

Голкипер играл в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.

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В статье: Милан Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.07.2021 в 21:21
Что-то тревожно мне за итальянского вратаря... Ведь на Евро он проявил себя, как настоящий расист... В серии пенальти пропустил два гола от белых англичан, но не позволил трём чёрным парням забить... На колено, в поддержку темнокожих, не становился... Как же он там уживётся с Неймаром или Маркиьесом ?
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Запорізьке Торпедо (zp)
14.07.2021 в 20:53
ни пуха, Джиджи!
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Лекарь (село Дарница)
14.07.2021 в 20:42
Думаю, что "свободный агент" и его агент нормально выдоили ПСЖ и еще доить будут весьма долго
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