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Арсенал отдал центрбэка в аренду в команду Хорхе Сампаоли
Уже в третий раз и третий раз - во французский клуб
Фото: Олімпік Марсель
Центральный защитник Вильям Салиба - игрок французского "Марселя", который не так давно возглавил Хорхе Сампаоли.
20-летний футболист вернулся на родину во Францию в аренду до конца сезона 2021/22.
"Олимпик" из Марселя в прошлом сезоне занял 5 место во французской Лиге 1.
Салиба в "Арсенале" с 2019 года, с тех пор был в аренде "Ниццы" и "Сент-Этьена". Контракт с английскими канонирами рассчитан до 2024 года.
В прошлом сезоне в "Ницце" Салиба провел 28 поединков.
┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2021
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