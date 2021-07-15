Арсенал отдал центрбэка в аренду в команду Хорхе Сампаоли

Центральный защитник Вильям Салиба - игрок французского "Марселя", который не так давно возглавил Хорхе Сампаоли.

20-летний футболист вернулся на родину во Францию ​​в аренду до конца сезона 2021/22.

"Олимпик" из Марселя в прошлом сезоне занял 5 место во французской Лиге 1.

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Салиба в "Арсенале" с 2019 года, с тех пор был в аренде "Ниццы" и "Сент-Этьена". Контракт с английскими канонирами рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне в "Ницце" Салиба провел 28 поединков.