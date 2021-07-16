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Рамос: Хочу, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ, нам нужны лучшие игроки

Франция
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Новичок "парижан" видит Килиана в команде

Рамос: Хочу, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ, нам нужны лучшие игроки

PSG

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос надеется, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде.

"Советую ему остаться в "ПСЖ". Я не тот, кто должен решать будущее Кильяна, но я хочу, чтобы он остался. Нам нужны лучшие игроки, и Кильян — один из них, как и Неймар. Мы втроем можем многого добиться.

Очевидно, не сказал бы такого, если бы играл в "Реале". Но сейчас я думаю о своей команде, и моя команда — "ПСЖ". Хочу видеть в составе лучших игроков", - сказал Рамос.

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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